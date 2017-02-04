У Москві помер відомий актор

У Москві на 73-му році життя помер відомий радянський та російський актор, народний артист Росії Георгій Тараторкін. Українським глядачам він може бути відомим за серіалом українського виробництва "Крапля світла".

Про це повідомили в театрі імені Моссовета, інформує ТАСС.

Актор помер внаслідок важкої хвороби.

Тараторкін зіграв понад 30 ролей в кіно. Серед найвідоміших - роль Родіона Раскольникова у фільмі "Злочин і покарання". Також він зіграв у стрічках "Гроза над Білою", "Мічений атом", "Моя справа", "Маленькі трагедії", "Відкрита книга", "Чисто англійське вбивство", "Справи сердечні", "Сірано де Бержерак" тощо.

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До речі, у 2009 він знімався в українському серіалі "Крапля світла", який показував телеканал Інтер.