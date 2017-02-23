У Москві затримали учасників антивоєнного фестивалю

У Москві затримали кілька десятків учасників і гостей антивоєнного музичного фестивалю "Дезертир-фест".

Про це повідомляє ВВС.

Всього затримали щонайменше 30 осіб, в тому числі музичний колектив "Бригадир" в повному складі. Інші ж джерела твердять про щонайменше 60 затриманих.

За даними "ОВС-Інфо", зараз затриманих в двох або трьох автозаках везуть у відділи поліції "Текстильники" і "Рязанський".

Фестиваль проходив під гаслом "Проти мілітаризму, капіталізму і фашизму!".

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