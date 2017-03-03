У Москві заявили, що Україна продовжує використовувати російський газ

Заява Києва, що Україна успішно прожила зиму без російського газу, є неправдивою.

Про це заявив постпред Росії при Європейському Союзі Володимир Чижов, передає "Интерфакс".

"Прямих фактів крадіжки газу з транзитної труби в цю зиму не зафіксовано, але говорити про те, що Україна прожила зиму без російського газу – це велике лукавство, тому що газ, який знаходиться у підземних сховищах – він спочатку теж російський, куплений Україною в минулі роки", – зазначив він.

Чижов стверджує, що навіть газ, який Україна закуповувала по реверсу з Німеччини, через Польщу та Словаччину – це той же російський газ, який колись поставлявся у країни ЄС.

Як відомо, з листопада 2015 року НАК "Нафтогаз" перестав імпортувати російський газ для потреб українців.