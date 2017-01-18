У МОЗ обіцяють безкоштовне лікування тим, у кого стався інфаркт

У міністерстві планують створити всеукраїнську мережу кардіологічних центрів. Зараз клініки закуповують потрібне обладнання.

На це уряд додатково заклав в бюджет 150 мільйонів гривень. У МОЗ кажуть, що їм вдалося суттєво зекономити кошти. Після того, як закупівлі почали здійснювати міжнародні організації. Так придбали втричі більше стентів.

Це допоможе нам створити цілу мережу кардіологічних центрів по цілій Україні. Щоб кожен українець, який має інфаркт, а таких 14 тисяч, які потребують стенти, змогли заїхати в лікарню і отримувати допомогу і стент безкоштовно,

– розповіла в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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