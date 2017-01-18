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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

У МОЗ обіцяють безкоштовне лікування тим, у кого стався інфаркт

19:26, сьогодні 92 Читать новость на русском
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У міністерстві планують створити всеукраїнську мережу кардіологічних центрів. Зараз клініки закуповують потрібне обладнання.

На це уряд додатково заклав в бюджет 150 мільйонів гривень. У МОЗ кажуть, що їм вдалося суттєво зекономити кошти. Після того, як закупівлі почали здійснювати міжнародні організації. Так придбали втричі більше стентів.

Це допоможе нам створити цілу мережу кардіологічних центрів по цілій Україні. Щоб кожен українець, який має інфаркт, а таких 14 тисяч, які потребують стенти, змогли заїхати в лікарню і отримувати допомогу і стент безкоштовно,
– розповіла в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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Теги: Україна Уляна Супрун Лікування Міністерство охорони здоров’я Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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