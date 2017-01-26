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У МОЗ похвалилися змінами у лікуванні важкохворих українців за кордоном

01:10, сьогодні 102 Читать новость на русском
У МОЗ похвалилися змінами у лікуванні важкохворих українців за кордоном

Україна оплатила лікування для перших 16 важкохворих українців закордоном. 10 з них – це діти.

Як повідомила очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун, головна відмінність від попередніх років в тому, що до цього на бюджетну програмою "Лікування громадян України за кордоном" кошти виділялися рівними траншами тричі на рік. З 2017 року всі кошти були отримані ще у першому кварталі.

Зазвичай гроші на лікування за кордоном перераховувалися МОЗ рівними траншами тричі на рік, що означає, що ми відправляли групи пацієнтів також тричі на рік не відповідно до їх стану, а до надходження коштів. В понеділок у нашій спільній заяві з Мінфіном ми говорили про те, як ми разом працюємо задля удосконалення системи фінансування лікування за кордоном. Завдяки злагодженій роботі МОЗ та колег з Мінфіну, в цьому році нам вдалося досягнути порозуміння щодо перерахування коштів за весь рік протягом першого кварталу,
– заявила Уляна Супрун.

Загалом за бюджетною програмою "Лікування громадян України за кордоном" передбачено майже 204 мільйони гривень на 2017 рік.

Читайте також: Коли ми починаємо зміни, які не задовольняють корупціонерів, спостерігаємо інформаційні атаки, – Супрун

"Допомагаючи тяжко хворим пацієнтам саме тоді, коли воно цього потребують найбільше, ми в міністерстві одночасно працюємо над перспективою розвитку трансплантології в Україні. Важливо розвивати власну базу – і законодавчу, і інфраструктурну, щоб в майбутньому ми могли надавати якісне різнопланове лікування українцям в Україні", – підсумувала міністр.

Більше про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію, закупівлю ліків та цивільних лікарів в АТО Уляна Супрун розповіла в програмі "Лівий берег" з Сонею Кошкіною.

Теги: Україна Уляна Супрун Лікування Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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