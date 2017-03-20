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У МВФ хочуть пересвідчитись, чи Україні справді потрібен кредит, – екс-міністр

21:40, сьогодні 320 Читать новость на русском
Кредит МВФ не головний чинник?
Кредит МВФ не головний чинник? / 24 канал

Міжнародний валютний фонд вирішив провести серйозний аналіз макроекономічних показників через зміну структури української економіки. У Фонді, достатньо забюрократизованій структурі, хочуть просто бути впевненими, що кредит у таких обсягах на підтримку валюти або бюджету дійсно потрібен.

Про це сайту "24" повідомив екс-міністр економіки Володимир Лановий.

За його словами, розмір цієї допомоги – один мільярд доларів – відповідає зустрічним зобов’язанням України перед МВФ. В 2017 році Україна має повернути частину отриманих раніше кредитів. Хоча, говорить Лановий, виплатити цей борг Україна може і без кредиту МВФ. Золотовалютні резерви складають 15,5 мільярда доларів. Крім того, можна домовитися про його реструктуризацію.

Що стосується коливання курсу гривні у відношенні до долара через відмову МВФ, то, зазначає економічний експерт, це не є головним чинником для формування курсу. Як говорить Володимир Лановий, причини девальвації гривні інші. Головна з яких – друк надлишкової гривні.

Друкували гривню, щоб купити валюту і надати рефінансування банкам на десятки мільярдів. Економіка падала, а обсяги гривні в обороті зростали. Впливали й інші фактори – війна, купівля газу, який нам не був потрібний. Наживається на цьому нафтогазова мафія, а нам розказують про тарифи, субсидії і героїзм уряду. Падіння гривні – це відповідальність всього керівництва: від президента до керівників Мінекономіки і НБУ,
– переконаний Лановий.

Нагадаємо, 20 березня МВФ відклав на невизначений термін питання траншу для України в розмірі 1 млрд грн. Президент Петро Порошенко заявив, що відтермінування надання Україні чергового траншу від Міжнародного валютного фонду стало наслідком блокади торгівлі з окупантами.

Більш детально про транш МВФ читайте в матеріалі: МВФ відмовив: про причини і наслідки відкладення кредиту Україні

Теги: Україна Транш МВФ Долар-Гривня
Джерело: 24 канал
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