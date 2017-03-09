У МВФ прокоментували необхідність реформування пенсійної системи в Україні

Міжнародний валютний фонд наполягає на обов'язковому проведенні пенсійної реформи в Україні.

Таку заяву зробив директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс під час брифінгу, пише Укрінформ.

"Ми вважаємо, що пенсійна реформа має вирішальне значення для забезпечення стабільності пенсійної системи та здатності забезпечити кращі пенсії для людей, що завершили трудову діяльність, більшість з яких перебуває в скрутному становищі", – зазначив він.

За словами Райса, Кабінет міністрів України погодився, що країна потребує проведення всеохоплюючої пенсійної реформи. Тож зараз тривають переговори МВФ та України щодо бачення пенсійної системи.

Директор прес-офісу Фонду додав, що МВФ тримає на жорсткому контролі використання Україною всіх траншів у межах програми кредитування.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у тексті меморандуму України з МВФ немає пункту про підвищення пенсійного віку. Але є кілька інших не менш важливих зобов'язань.