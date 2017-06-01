У МВС підтвердили особу пораненого росіянина під час стрілянини у Києві

У МВС підтвердили, що під час стрілянини 1 червня у Києві на Подолі було поранено росіянина Адама Осмаєва, якого звинувачують у замаху на президента РФ Володимира Путіна

Про це у Facebook написав директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

За його словами, злочинець під виглядом іноземного журналіста домовився про інтерв’ю із Адамом Осмаєвим та його дружиною – Аміною Окуєвою.

Спочатку нападник вистрелив в Адама. Дружина з метою самозахисту тяжко поранила злочинця.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина. Вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків.



У ЗМІ поширили інформацію про те, одним із поранених у стрілянині на Подолі в Києві виявився росіянин Адам Осмаєв – його на батьківщині звинувачують у замаху на президента Володимира Путіна.