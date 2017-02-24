У МВС є підтвердження закликів до державного заколоту

Радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що отримав підтвердження слів нардепа Тетяни Ричкової. Депутатка, нагадаємо, звинуватила Надію Савченко у закликах бійців до держперевороту.

За словами Шкіряка, підтвердження цієї інформації він отримав від побратимів з передової.

Сьогодні сталася важлива подія у Верховній Раді, котра потребує особливої уваги і негайної реакції. Заява народного депутата Тетяни Ричкової – це пряма підстава до здійснення негайних процесуальних дій, - впевнений Шкіряк.

Він додав, що тут є всі підстави відкривати кримінальне провадження за статтею державна зрада. Та закликав відреагувати ГПУ та СБУ.

Нагадаємо, 24 лютого, під час засідання Верховної Ради народний депутат з фракції БПП Тетяна Ричкова заявила, що Савченко підбурювала військовослужбовців залишити свої позиції, прийти до Києва і вчинити державний переворот.



При цьому перс-службі Савченко цю інформацію спростовують.