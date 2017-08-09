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У МЗС прокоментували зникнення 37 українців у Фінляндії

13:44, сьогодні 345
У МЗС прокоментували зникнення 37 українців у Фінляндії
У МЗС прокоментували зникнення 37 українців у Фінляндії / yle.fi

Посол України у Фінляндії та Ісландії Андрій Олефіров розповів, куди "зникла" група українських заробітчан з фінського міста Тууповаара.

9 серпня з'явилась інформація, що у Фінляндії зникла група заробітчан з України, які приїхали збирати ягоди.

Посол України у Фінляндії та Ісландії Андрій Олефіров в своєму Twitter повідомив, що нікуди вони не зникали, а, найімовірніше, знайшли іншу роботу.

"Не" зникли". З досвіду: знайшли іншу роботу. На контакті з поліцією", – запевнив дипломат.

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Теги: Новини України Міністерство закордонних справ Фінляндія
Джерело: 24 Канал
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