У МЗС прокоментували зникнення 37 українців у Фінляндії

Посол України у Фінляндії та Ісландії Андрій Олефіров розповів, куди "зникла" група українських заробітчан з фінського міста Тууповаара.

9 серпня з'явилась інформація, що у Фінляндії зникла група заробітчан з України, які приїхали збирати ягоди.

Посол України у Фінляндії та Ісландії Андрій Олефіров в своєму Twitter повідомив, що нікуди вони не зникали, а, найімовірніше, знайшли іншу роботу.

"Не" зникли". З досвіду: знайшли іншу роботу. На контакті з поліцією", – запевнив дипломат.

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