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У МЗС Росії звинуватили Вашингтон у розгортанні нової "холодної війни"

20:50, сьогодні 124 Читать новость на русском
Марія Захарова
Марія Захарова / Getty Images

Розгортаючи збройні сили в Європі, США ініціюють нову гонку озброєнь і намагаються нав'язати конфронтаційну модель відносин, схожу з тією, яка була за часів "холодної війни".

Таку заяву зробила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передає сайт російського зовнішньополітичного відомства.

Останнім часом західними ЗМІ та в середовищі блогерів активно насаджується теза, нібито розміщення американських військ в Європі не грає ніякої особливої ролі у військовому плані та зводиться до перекидання декількох сотень військовослужбовців США на ротаційній основі з невеликою кількістю озброєнь і військової техніки в рамках союзницької солідарності. Насправді ж, якщо подивитися на деякі плановані й реалізовані американцями військові приготування в Європі, то цифри говорять про інше,
– наголосила голос Путіна.

За словами Захарової, американці активно інвестують у розвиток військової інфраструктури та потенціалів швидкого розгортання великих військових з'єднань поблизу російських кордонів, включно з модернізацією аеродромної мережі, здатної приймати важкі американські транспортні літаки.

Всі свої військові розгортання на території європейських держав в Пентагоні лукаво називають "ротаційними", тобто непостійними. Разом з тим так звані "безперервні ротації" самі ж планують таким чином, що підрозділи, які перебувають на чергуванні, не будуть залишати місць тимчасового розміщення до прибуття їх наступників. Мова йде про довгострокове розміщення американських сил і засобів в Європі, яке навряд чи можна назвати виключно оборонним,
– зауважила дипломат.

Також представниця російського МЗС зазначила, що все це відбувається на фоні розвитку потенціалу американських систем ПРО та модернізації американської ядерної зброї, яка розташовується на території інших ядерних країн.

Відтак, на її думку, на європейську та глобальну безпеку відбувається ще більший дестабілізуючий вплив.

Реалізовані США плани масштабних розгортань збройних сил в Європі володіють найсильнішим руйнівним потенціалом для всієї архітектури європейської безпеки, створюють нову військово-політичну реальність, вносять істотний дисбаланс в розстановку сил на континенті, загрожують довгостроковими деструктивними наслідками на просторі Євро-Атлантики. Фактично в Вашингтоні ініціюють нову гонку озброєнь, намагаються нав'язати нам конфронтаційну модель відносин, схожу з тією, яка була за часів "холодної війни",
– резюмувала Захарова.

Читайте також: США vs Росія: перезавантаження чи холодна війна?

Теги: НАТО Політика Європа США Новини Росії Зброя війна
Джерело: 24 Канал
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