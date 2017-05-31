14:08
31 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Помста Ярослава Мудрого. Матриця Путіна
Вєсті Кремля
22:08, 30 травня
Вєсті.UA. Спасти рядового Насірова. Розстріл поліцейських за аварію
Вєсті.UA
21:42, 30 травня
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, сьогодні
Випуск новин за 13:00: Видалили 22 здорових зуби. Блокування сайтів у Криму
Випуск новин
13:53, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У МЗС відзвітували, чи є українці серед жертв вибуху в Кабулі

12:56, сьогодні 129 Читать новость на русском
За попередніми даними, українців серед жертв вибуху в Кабулі немає
За попередніми даними, українців серед жертв вибуху в Кабулі немає / Соцмережі

У Міністерстві закордонних справ перевіряють інформацію щодо можливої наявності українців серед жертв вибуху в Кабулі.

Про це розповів представник департаменту консульської служби міністертсва Василь Кирилич, передає "Інтерфакс-Україна".

"За попередньою інформацією, українців немає серед жертв. Проте ця інформація потребує уточнення та зараз перевіряється", – наголосив дипломат.

Читайте також: Кількість жертв вибуху біля посольства Німеччини в Афганістані різко зросла

Нагадаємо, 31 травня поблизу посольства Німеччини в столиці Афганістану Кабулі пролунав вибух такої сили, що щонайменше 30 автомобілів було знищені або пошкоджено.

За словами представника місцевої поліції, наразі не можна сказати, що метою зловмисників було саме посольство, оскільки вибухом вибито скло та підірвано двері з петель в будинках за сотні метрів від них.

Теги: Україна МЗС України Афганістан Вибух
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Ознак життя практично нема, – Аброськін показав, як живе Авдіївка
28 лютого , 00:04
Бойовики продовжують гатити з мінометів на Світлодарській дузі
 19 грудня 2016 , 16:15
Окупанти продовжили арешт заступнику голови Меджлісу у Криму
 12 грудня 2016 , 11:21
Авдіївка знову без світла
 30 березня , 09:21
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук