У МЗС відзвітували, чи є українці серед жертв вибуху в Кабулі

Про це розповів представник департаменту консульської служби міністертсва Василь Кирилич, передає "Інтерфакс-Україна".

"За попередньою інформацією, українців немає серед жертв. Проте ця інформація потребує уточнення та зараз перевіряється", – наголосив дипломат.

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Нагадаємо, 31 травня поблизу посольства Німеччини в столиці Афганістану Кабулі пролунав вибух такої сили, що щонайменше 30 автомобілів було знищені або пошкоджено.



За словами представника місцевої поліції, наразі не можна сказати, що метою зловмисників було саме посольство, оскільки вибухом вибито скло та підірвано двері з петель в будинках за сотні метрів від них.