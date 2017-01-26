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У МЗС зробили заяву щодо переговорів між США та Росією

07:11, сьогодні 1136 Читать новость на русском
Олена Зеркаль
Олена Зеркаль / "Українські фото"

Україна не хоче бути розмінною монетою у переговорах між США та Росією та закликає Захід і надалі підтримувати санкції проти Кремля.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль у коментарі Reuters.

"Україна є стурбованою тим, що президент США Дональд Трамп усуне Київ від будь-яких мирних переговорів, якими він намагається поліпшити відносини з Москвою. Оскільки ми говоримо про майбутнє нашої країни, ми не хочемо бути виключені з переговорів. Ми не хочемо бути розмінною картою. Ми хочемо брати в цьому участь", – наголосила чиновниця.

Крім того, вона підкреслила, що більше не вірить у джентльменські угоди, оскільки анексією Криму Росія порушила Будапештський меморандум 1994 року, згідно з яким Україна, Білорусь і Казахстан відмовилися від ядерної зброї в обмін на гарантії територіальної цілісності.

Також заступниця міністра повторила заклик президента Петра Порошенка до Заходу підтримувати санкції, запроваджені проти Росії у 2014 році через анексію Криму та підтримку сепаратистів на Донбасі.

"Це єдиний інструмент, який ми всі маємо, щоб запобігти подальшому прояву агресії Путіна", – підкреслила Зеркаль.

А щодо Німеччини, то посадовець сподівається, що канцлер Ангела Меркель буде продовжувати наполягати на мирному вирішенні конфлікту на Сході України.

"Вона є єдиною людиною в світі, яка може говорити та переконувати Путіна щось робити або не робити", – додала представниця МЗС.

Читайте також: Порошенко відповів на заяви про можливу відміну санкцій проти Росії

Теги: Політика Україна Війна на Донбасі США Новини Росії Дональд Трамп Анексія Криму МЗС України
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