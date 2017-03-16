У НАБУ не виключають, що Насіров може втекти

НАБУ, окрім електронного браслету, застави та здачі Романом Насіровим закордонного паспорту, жодних інших додаткових заходів до відстороненого очільника ДФС не застосовуватиме, оскільки є обмеженим чинним законодавством.

Про це розповіла прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра у ефірі 5 Каналу.

Чинне законодавство передбачає ухвалу суду, якою визначено, що в разі внесення застави, на підозрюваного покладається низка обов'язків. Зокрема носіння електронного засобу контролю – так званого електронного браслету та здача паспортів, які дозволяють йому виїхати за кордон. Тобто такі механізми є, а що трапиться – це ми вже будемо з вами спостерігати,

– наголосили вона.

За словами речниці, трапитися може насправді дуже багато чого.

"Роман Насіров може залишити територію України, може не залишити територію України, може, він іще щось зробить, а може, не він. Тому зараз говорити про те, що буде, якщо… ми б не хотіли", – додала Світлана Оліфіра.

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Відтсоронений очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.



За результатами судового засідання, яке завершилося вночі проти 7 березня, опальному чиновнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.



16 березня стало відомо, що дружина екс-чиновника внесла за нього заставу у розмірі 100 мільйонів гривень. Згодом САП цю інформацію підтвердила.