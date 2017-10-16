У НАБУ повідомили причини затримання інвестора скандальної "Трейд Коммодіті"

У Національному антикорупційному бюро переконують, що вони затримали фактичного власника комерційного підприємства "Трейд Коммодіті", яке підозрюється у корупційній діяльності спільно з Міноборони.

За версією слідства, затриманий за попередньою змовою зі службовцями Міністерства оборони України вчинили злочин, в результаті якого державі завдано збитків у сумі понад 149 мільйонів гривень, повідомили у НАБУ.

Скоріш за все, мова йде про бізнесмена Володимира Трофименка, про затримання якого повідомив адвокат компаній Віталій Касько.

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При цьому перед затриманням Трофименко спільно з ще одними бізнесменом – Андрієм Адамовським, провели прес-конференцію, де заявили, що вони лише інвестори в компанії, але не акціонери.

Однак в НАБУ повідомили, що затримали "фактичного власника комерційного підприємства".

Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, кваліфікованого ч.5 ст.191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 11 жовтня детективи НАБУ здійснили низку обшуків у справі про корупційну схему розтрати 149 мільйонів гривень під час закупівель у Міноборони. В Національному антикорупційному бюро стверджують, що затримали заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Ігоря Павловського та директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів міністерства Володимира Гулєвича.



Досудове розслідування за даними фактами детективи НАБУ розпочали у вересні 2016 року