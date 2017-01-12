У НАБУ відкрили справу проти нардепа

Детективи Національного антикорупційного бюро України за результатами аналізу е-декларації народного депутата України зареєстрували чергове кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Відомості про провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня по факту незаконного збагачення народним депутатом

Ім'я парламентаря, який став фігурантом розслідування, наразі залишається в таємниці.

Відомо, що детективи НАБУ зареєстрували 22 кримінальних виробництва за результатами аналізу е-декларацій, які стосуються 6 народних депутатів, 11 суддів, 2 голів районних державних адміністрацій, 1 заступника обласної ради, 1 керівника центрального органу виконавчої влади.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, НАБУ розпочало кримінальне провадження через незаконне виведення коштів з українських банків до офшорів.