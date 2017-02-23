У НАБУ заявили про втечу фігуранта масштабної справи

Один з фігурантів так званої "газової справи" – екс-директор ТОВ "Надра Геоцентр" та екс-виконавчий директор ТОВ "Карпатнадраінвест" Сергій Свіченко втік.

Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

У НАБУ зазначили, що передумовою для його втечі стало рішення судді Солом’янського райсуду Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту замість тримання під вартою.

У повідомленні мовиться, що Сівченко оголосили в розшук 16 лютого. Згідно з показами дружини Свіченка, 10 лютого він покинув місце постійного проживання. Наразі його місцезнаходження невідоме, зв’язок із ним відсутній.

Цей випадок вкотре доводить необхідність якнайшвидшого створення Спеціалізованого антикорупційного суду за принципом професійності, відкритості та прозорості,

– зазначили у НАБУ.

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