У НАБУ знайшли вихід, коли спливуть необхідні 72 години щодо Насірова, – журналіст

Детективи Національного антикорупційного бюро можуть оголосити відстороненому очільнику ДФС Роману Насірову нову підозру, якщо відведений законом 72-годинний термін для обрання запобіжного заходу спливе.

Таку заяву зробив журналіст Сергій Щербина у ефірі Еспресо.TV.

"Наразі тактика захисту полягає у затягуванні часу. Водночас, якщо час, необхідний для обрання запобіжного заходу, сплине, співробітники НАБУ можуть повідомити Насірову нову підозру – цього разу у справі про "лондонські квартири" керівника ДФС, щоб отримати додаткові 72 години", – наголосив він.

За інформацією журналіста, прокурори САП будуть вимагати взяття підозрюваного під варту з можливістю внесення застави у 2 мільярди гривень.

Щоправда, адвокати будуть наполягати на розмірі застави в 3-5 мільйони гривень.

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Як відомо, 4 березня після судового процесу представник сторони обвинувачення повідомив, що 72 години з моменту вручення підозри Насірову, протягом яких має бути обрано запобіжний захід, спливають об 11 годині вечора 5 березня.

Якщо до того часу не буде винесено рішення щодо обрання запобіжного заходу, Насірова буде відпущено.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка".



Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.

