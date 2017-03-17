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БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

У НАБУ зробили заяву щодо доказів незаконних рішень Насірова

22:21, сьогодні 950 Читать новость на русском
НАБУ має докази проти Насірова
НАБУ має докази проти Насірова / 24 Канал

НАБУ має достатньо доказів незаконності рішень голови ДФС у питанні відстрочення платежів для компаній Онищенка

Про це йдеться у заяві відомства у відповідь на заяви депутатів про те, що через затримання Насірова бізнесу перестануть надавати відстрочення за податковими зобов’язаннями.

У НАБУ наголосили, що кримінальне переслідування відстороненого голови ДФС Романа Насірова відбувається не через факт надання розстрочення податків компаніям нардепа Олександра Онищенка, а через відсутність законних підстав для його застосування, що завдало державі збитків на суму близько 2 мільярдів гривень.

Слідство має докази, що ухвалюючи рішення про надання розстрочки зі сплати рентних платежів трьом компаніям, підконтрольним народному депутату Олександру Онищенку, голова ДФС cвідомо проігнорував низку умов застосування цього інструменту, зафіксованих у нормативних документах,
– йдеться у заяві.

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Зокрема, за даними НАБУ, рішення про розстрочення сплати рентних платежів ухвалені "заднім" числом – без наявних на те обґрунтованих підстав та вже після настання встановлених дат сплати ренти згаданими компаніями.

Також у НАБУ продемонстрували схему участі ДФС у розкраданні коштів під час видобування та продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування".

Нагадаємо, ввечері 16 березня відсторонений очільник ДФС Роман Насіров вийшов з СІЗО. За нього внесли заставу в розмірі 100 мільйонів гривень. Розмір застави Насіров став рекордоним, серед тих, які вносили українські чиновники.

17 березня Насірова допитали в НАБУ.

Теги: Україна НАБУ Роман Насіров Корупція Державна фіскальна служба
Джерело: 24 Канал
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