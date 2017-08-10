У "Народному фронті" розповіли, кого бачать на місці Балчуна

Директором "Укрзалізниці" може стати нинішній працівник цієї держкомпанії за умов перемоги на конкурсі.

Таку думку висловив голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак у коментарі сайту 24.

Бурбак зазначив, що після відставки польського фахівця уряд має провести прозорий конкурс на посаду генерального директора "Укрзалізниці".

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Переконаний, що із 300 тисячного колективу залізничників можна знайти гідного керівника, який здатний успішно продовжити реформу, започатковану в 2014 році,

– зазначив Бурбак.

Підсумовуючи керівництво УЗ Войцехом Балчуном, депутат підкреслив, що польський фахівець міг би докласти більше зусиль для її розвитку.

Нагадаємо, Бурбак майже рік очолював міністерство інфраструктури у 2014 році, в підпорядкуванні якого була "Укрзалізниця".