У нас буде непростий 2017-й рік, – Геращенко

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко розповіла, які виклики чекають на Україну у 2017 році.

Про це представник в гуманітарній підгрупі мінського процесу сказала у інтерв'ю "Укрінформу".

За її словами, дуже важливо і необхідно відродити економіку. Адже українці не повірять у дію реформ, поки не відчують їх позитивний результат, хоча б на власному гаманці.

"У нас буде непростий 2017-й рік, але питання тут не в виборах. Питання №1 і виклик №1 – залишається війна на Донбасі. На жаль, Путін не збирається поки звідти виходити. Виклик другий, найважливіший для суспільства, для громадян – це відродження економіки. Третій виклик – це зовнішня важка кон'юнктура", – вважає Геращенко.

За її словами, також Україну зачеплять і складні процеси та зміни, які відбуваються у Євросоюзі.

Треба бути до цього готовим, потрібно бути реалістом, але при цьому не рвати волосся, не посипати голову попелом і не кричати про зраду, що це ми самі в усьому винні – і у гальмуванні безвізового режиму, і в інших зовнішніх проблемах. Це не так,

– сказала віце-спікер ВР.

Читайте також: Заступниця Парубія розповіла про шанси на дострокові вибори у 2017 році

Ірина Геращенко додала, що Україна все ж вистоїть, адже нікому ззовні за останні два роки не вдалося реалізувати план знищення держави.