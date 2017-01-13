У нас ще є шанс уникнути Третьої світової війни, – політолог

Найімовірніше, Третя світова війна може розпочатись на Близькому Сході.

Про це пише історик Авраам Шмулевич у своїй статті на "ТСН".

"У нас ще є шанс уникнути Третьої світової – якщо ми у XXI столітті зуміємо зробити правильні висновки з подій XX століття. Завтрашній світ не буде схожий на сьогоднішній. У порівнянні з минулим роком світ цього року істотно зміниться – і, на жаль, не в кращу сторону. Через рік світ зміниться ще більше. І теж в гіршу сторону", – пише автор.

На думку політолога, світ стоїть на порозі глобальних змін, які зачеплять політичну сферу та економічне становище, що залишить відбиток абсолютно на кожній людині.

Якщо ми подивимося на динаміку зміни політичної карти світу в часі, то зауважимо, що за останні 200 років, з часів наполеонівських воєн (а насправді це почалося ще раніше), кожні 25-30 років у ній відбуваються радикальні зміни – зникають і з'являються нові держави, змінюються межі старих. І ці зміни починаються, як правило, з одного нестабільного регіону,

– підкреслив Шмулевич.

Він зазначив, що перед Першою світовою війною таким регіоном були Балкани, а перед Другою – Центральна Європа. На думку експерта, тепер новою "пороховою бочкою світу" є Близький Схід, який може зайняти роль Балкан і Центральної Європи. Тобто він може стати регіоном, з якого почнеться Третя світова війна.

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"Є ще один важливий момент, який робить наступ глобальних змін ще більш неминучим – нинішній процес переділу кордонів збігся із переходом з індустріального суспільства до постіндустріального: ми перебуваємо у точці біфуркації. Крім того, якщо вірити відомій теорії "хвиль Кондратьєва", то виходить, що людська цивілізація зараз перебуває на початку нового циклу – коли спадаюча хвиля змінює висхідну. Світ очікують безпрецедентні зміни і потрясіння", – наголосив Авраам Шмулевич.

Довідка: Точка біфуркації – це момент, коли система зі стабільної під впливом різноманітних чинників стає нестабільною.