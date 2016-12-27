У Нацбанку пояснили, чому різко подорожчала валюта

Зростання попиту на валюту в Україні спричинене Різдвом і відшкодуванням ПДВ та є тимчасовим.

У цьому запевнив директор департаменту відкритих ринків Сергій Пономаренко, повідомляє прес-служба НБУ.

Він пояснив, що пропозиція валюти сьогодні обмежена у зв'язку з різдвяними вихідними у США та Європі.

Коли робочий день в Україні 26 грудня збігся з вихідним в США та Європі, валютна виручка на рахунки українських банків не поступала, що обмежило обов’язковий продаж валютних надходжень 27 грудня,

– додав Пономаренко.

У НБУ також додали, що з іншого боку, на валютний ринок тисне попит на валюту з боку компаній-експортерів, які отримали бюджетне відшкодування ПДВ минулого та поточного тижня.

У зв'язку з цим, щоб запобігти надмірним коливанням обмінного курсу гривні, Національний банк України сьогодні, 27 грудня, оголосив про проведення аукціону з продажу іноземної валюти. Обсяг аукціону – до 80 млн доларів,

– додали в НБУ.

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