У Нацбанку розповіли, як втримуватимуть гривню "на плаву"

Аби пом'якшити вплив блокади окупованих територій Донеччини та Луганщини на курс гривні, у Нацбанку планують, серед іншого, скоротити обсяг купівлі іноземної валюти на міжбанківському ринку, щоб залишити більше валюти для потреб населення та компаній.

Про це йдеться у прес-релізі, оприлюдненому регулятором у вівторок, 21 березня.

Загалом, за оцінками Національного банку, в результаті блокади скоротиться експорт металургійної продукції та зросте імпорт вугілля, що погіршить дефіцит платіжного балансу приблизно на 1,8 мільярда доларів США. Водночас, як зазначили у регуляторі, за рахунок сприятливої ситуації на зовнішніх сировинних ринках частину цієї суми вдасться компенсувати (приблизно 1 мільярд доларів). Як наслідок, прогноз дефіциту поточного рахунку у 2017 складе 4,3 мільярда, у 2018 році дефіцит поточного рахунку очікується на аналогічному рівні.

У свою чергу, аби зменшити вплив від збільшення дефіциту на курс гривні, у НБУ планують скоротити обсяг купівлі іноземної валюти на міжбанківському ринку, залишаючи більше валюти на ринку.

Відповідно, Національний банк планує зменшити прогноз обсягу міжнародних резервів до 20,8 мільярда доларів США на кінець 2017 року та до 27,1 мільярда на кінець 2018 року,

– додали у НБУ.

Нагадаємо, у вівторок Нацбанк переглянув попередній прогноз економічного зростання та показників інфляції у 2017-18 роках, врахувавши ефекти від блокади. У НБУ переконують – блокада на рівень прогнозований рівень інфляції не вплине.