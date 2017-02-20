У Національному цирку не пускають у зал дітей з інвалідними візками

У Національному цирку від сім'ї дівчинки, яка користується інвалідним візком, вимагали залишити візок у гардеробі й через другий поверх по сходах проходити в зал на місця, розташовані на рівні 1-го поверху.

Про це написала в мережі Фейсбук користувачка Ольга Бачуріна.

Сидимо ми зараз в центральному цирку на виставі. Вхід до зали через другий поверх. Прийшла сім'я з дитиною в інвалідному візку. Мало того, що ці бабусі-охорона не дозволили проїхати їм через перший поверх, зауважимо, що місця були у першому ряду, який добре продається! Чоловік допоміг підняти коляску з дитиною на 2 поверх і, відповідно, потім спустити у залі вниз. Як ці нелюди прийшли і почали кричати на маму дівчинки - як ви взагалі сюди проїхали ?! Приберіть коляску! Її потрібно здавати в гардероб! Дівчинка 12 років, мама десь 50 кг і бабуся років 50,

— написала Ольга.

За словами жінки, позиція адміністрації цирку — здаєте коляску в гардероб і, як хочете, самі несіть дівчинку через другий поверх вниз, на свої місця.

У коментарях до посту користувачка Олена Кучинська повідомила, що з нею в цирку сталася аналогічна ситуація.

Описана наша історія. Нас також не пускали з коляскою. Криком, вони дбають про нібито якусь безпеку. Арена була оточена сіткою зі струмом. Тварини билися струмом. Це був останній візит, розчаровані,

— написала Кучинська.

У той же час ілюзіоніст Євген Новосьолов, який працює в цирку, зазначив у коментарях, що заборона на прохід у зал через перший поверх пов'язана з вимогами безпеки.

"А природа така, в шоу дуже багато піротехнічних ефектів, які розміщені внизу на басейні! І не дай боже щось спалахне, а глядач буде проходити мимо! Тому ходіння внизу заборонено", — написав Новосьолов.

Центр інформації про права людини звернувся за коментарем з приводу описаної ситуації до офісу Уповноваженого президента України з прав людей з інвалідністю.

Згідно з відповіддю, наданою завідувачем відділу забезпечення діяльності Уповноваженого Павлом Жданом, адміністрація Національного цирку порушує ратифіковану Україною Конвенцію ООН про права осіб інвалідністю та Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". Адже згадані документи зобов’язують підприємства, установи та організації створювати умови для безперешкодного доступу людей з інвалідністю (у тому числі осіб, які використовують засоби пересування) до будівель та приміщень як зовні, так і всередині.

У разі, якщо діючі об'єкти неможливо повністю пристосувати для потреб людей з інвалідністю, за погодженням із громадськими організаціями, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю, здійснюється їх розумне пристосування. Фінансування зазначених заходів здійснюється за рахунок власників (балансоутримувачів) об'єктів або орендарів згідно із договором оренди,

— зазначив Павло Ждан у коментарі для Центру інформації про права людини.

За його словами, згідно зі згаданими документами, адміністрації закладів також мають визначити порядок супроводу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, визначити конкретних людей, які мають здійснювати такий супровід, встановити, у чому саме полягає такий супровід і яку допомогу вони можуть надавати.

Інформація про такий порядок і визначених людей має бути розміщена на сайтах юридичних осіб та біля вхідних дверей, сходів, кас продажу квитків.

Саме відсутність такого підходу до врахування потреб осіб з інвалідністю спричинила, на превеликий жаль, "традиційну ситуацію", що сталася із родиною, яка із дванадцятирічною дівчинкою на колісному кріслі завітала у Національний цирк України…,

— сказав Ждан.

На його переконання, Мінкультури, як центральний органу виконавчої влади, який є відповідальним за виконання статті 30 “Участь у культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку та заняттях спортом” Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, мав би розробити типовий порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у закладах культури.

Ждан також зазначив, що за планом заходів з виконання рекомендацій Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю Міністерству регіонального розвитку було доручено до 1 лютого 2017 року внести на розгляд уряду зміни до Положення про національний заклад (установу) України № 451, затвердженого ще 16 червня 1995 року.

Йдеться про включення до переліку підстав для надання закладу (установі) України статусу національного дотримання вимог державних будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі щодо доступності для маломобільних груп населення.

Включення даного завдання було ініційовано Уповноваженим президента України з прав людей з інвалідністю Валерієм Сушкевичем та головою правління ВГО "Група активної реабілітації", представником ВГО "Національної Асамблеї осіб з інвалідністю України" у Львівській області Ярославом Грибальським.

Ждан також повідомив, що описаний випадок може бути розглянутий як звернення до Уповноваженого з прав людей з інвалідністю.