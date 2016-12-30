У Нацраді розповіли, чому насправді закривається український канал

У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення повідомили, що український бізнес-канал UBR сам звернувся до них з проханням анулювати ліценцію.

Про це сказано у відповіді Нацради на запит "Української правди". "29 грудня 2016 року Національна рада отримала офіційне звернення директора ТОВ "ЄС Продакшен груп" Ю. Кундоса із проханням розглянути клопотання щодо анулювання ліцензії на супутникове мовлення телеканалу "UBR" на підставі статей 37 і 52 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", – йдеться у повідомленні. У Нацраді зазначили, що компанія повідомила про припинення мовлення з 1 січня 2017 року. Нагадаємо, 29 грудня стало відомо, що український бізнес-канал UBR припиняє мовлення.

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