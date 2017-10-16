У навчаннях США і Південної Кореї бере участь спецпідрозділ для "обезголовлювання" противника
18:27, сьогодні 3281 Читать новость на русском
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До спільних військових навчань США і Південної Кореї, які почались біля берегів Корейського півострова, залучили американський спецпідрозділ "морських котиків".
Про це пише "Ренхап". Цей спецпідрозділ займається професійним "обезголовлюванням" вищого керівництва супротивника.
Як зазначається, спецпризначенці знаходиться на борту американського атомного підводного човна, який входить до складу ударної групи ВМС США на чолі з авіаносцем "Рональд Рейган".
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Крім того, в навчаннях також бере участь літак дальнього наземного виявлення і цілевказування E-8 Joint Stars, який призначений для управління бойовими діями наземних військ.
Джерело: 24 Канал
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