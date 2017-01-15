У NASA показали нове захоплююче фото Юпітера

Космічне агентство NASA показало нове кольорове зображення Юпітера, яке зробив Роман Ткаченко за допомогою даних, отриманих апаратом Юнона.
Знімок опублікований на сайті агентства.
На фото добре видно одну з найвідоміших рис Юпітера – Велика червона пляма.
На знімку також помітна низка потужних ураганів.
Фото зроблене 11 грудня, коли апарат Юнона здійснив третє зближення з планетою. Відстань від апарату до Юпітера становило 458,8 тисяч кілометрів.
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