У NASA зробили гучну заяву щодо можливого позаземного життя

Американські астрономи NASA заявили, що виявили 7 планет подібних на Землю у системі зірки TRAPPIST-1.

Зірка TRAPPIST-1 за розмірами схожа на Юпітер і знаходиться приблизно в 39 світлових роках від Землі.

Всі планети були виявлені завдяки телескопу "Спітцер", транзитним методом.

Три планети точно знаходяться в зоні життя, іншими словами, вони отримують таку або близьку кількість енергії від умовного Сонця, як і Земля. Ці планети завжди повернені до нього.

The TRAPPIST-1 star & 7 Earth-sized planets orbiting it, are relatively close to us; located ~40 light-years away: https://t.co/QS80AnZ2Jg pic.twitter.com/GiKAFXyNvo — NASA (@NASA) 22 лютого 2017 р.

Ми не можемо відповісти коли, але ми точно знаємо, що це відкриття є великим кроком у пізнанні подібних до Землі планет,

– заявили астрономи NASA.

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