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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

У NASA зробили гучну заяву щодо можливого позаземного життя

20:23, сьогодні 3260 Читать новость на русском
Скріншот
Скріншот / 24 Канал

Американські астрономи NASA заявили, що виявили 7 планет подібних на Землю у системі зірки TRAPPIST-1.

Зірка TRAPPIST-1 за розмірами схожа на Юпітер і знаходиться приблизно в 39 світлових роках від Землі.

Всі планети були виявлені завдяки телескопу "Спітцер", транзитним методом.

Три планети точно знаходяться в зоні життя, іншими словами, вони отримують таку або близьку кількість енергії від умовного Сонця, як і Земля. Ці планети завжди повернені до нього.

Ми не можемо відповісти коли, але ми точно знаємо, що це відкриття є великим кроком у пізнанні подібних до Землі планет,
– заявили астрономи NASA.

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Теги: Україна NASA Космос
Джерело: 24 Канал
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