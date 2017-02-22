У NASA зробили гучну заяву щодо можливого позаземного життя

Американські астрономи NASA заявили, що виявили 7 планет подібних на Землю у системі зірки TRAPPIST-1.
Зірка TRAPPIST-1 за розмірами схожа на Юпітер і знаходиться приблизно в 39 світлових роках від Землі.
Всі планети були виявлені завдяки телескопу "Спітцер", транзитним методом.
Три планети точно знаходяться в зоні життя, іншими словами, вони отримують таку або близьку кількість енергії від умовного Сонця, як і Земля. Ці планети завжди повернені до нього.
Ми не можемо відповісти коли, але ми точно знаємо, що це відкриття є великим кроком у пізнанні подібних до Землі планет,
– заявили астрономи NASA.
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