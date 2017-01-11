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У НБУ оприлюднили розмір винагород членів Ради держрегулятора

17:11, сьогодні 174
Національний банк України
Національний банк України / Соцмережі

Керівництво Ради Національного банку України стверджує, що виплата всіх винагород її співробітникам відбувається відповідно до чинного законодавства та не може бути вищим за чотириразовий максимальний розмір заробітної плати члена Правління Національного банку,

Таку заяву зробив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Рада НБУ була відсутня більше 1.5 року та почала працювати тільки з 24 жовтня 2016 року, і то не в повному складі. Винагорода членам Ради Національного банку України виплачується відповідно до Закону України "Про Національний банк України". Ст. 10 закону передбачає, що Члени Ради Національного банку (крім Голови Національного банку) за виконання своїх функцій отримують винагороду за рахунок Національного банку. Інформація про розмір винагороди, отриманої кожним членом Ради Національного банку, підлягає опублікуванню у складі річної фінансової звітності Національного банку. Крім того, п.20 ст.9 Закону передбачено, що розмір щорічної винагороди члена Ради Національного банку України не може бути вищим за чотириразовий максимальний розмір заробітної плати члена Правління Національного банку,
– зауважив він.

За словами голови Ради НБУ, відповідно до чинного законодавства, на основі Методики визначення винагороди членам Ради Національного банку України, встановлено розмір винагороди: Голові Ради Національного банку України – 154 850 гривень; членам Ради – 138 550 гривень.

Із 154 850 гривень утримується податок з доходів фізичних осіб – 27873 гривень і 2322 гривень – військовий збір. Крім того, затверджено коефіцієнт винагороди членам Ради НБУ в розмірі 0.85 до максимального розміру заробітної плати члена Правління Національного банку України,
– додав чиновник.

Також банкір підкреслив, що відповідно до Закону України "Про Національний банк України" обсяг повноважень і сфер відповідальності членів Ради НБУ значно збільшено, а члени Ради НБУ не перебувають у трудових відносинах з Національним банком України.

Крім того, Данилишин нагадав, які повноваження має Рада НБУ та які особи можуть бути її членами.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про шалені премії, які отримують співробітники Ради НБУ.

Теги: Україна НБУ гроші Фінанси Богдан Данилишин Законодавство
Джерело: 24 Канал
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