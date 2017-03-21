У НБУ розповіли, коли варто очікувати транш від МВФ

Національний банк очікує, що Міжнародний валютний фонд розгляне виділення наступного траншу Україні наприкінці березня.

Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурий, пишуть "Українські новини".

З його слів, після відкладення траншу МВФ Україні монетарний комітет Нацбанку 20 березня провів позаплановий перегляд своїх макропрогнозів. Фінрегулятор передав усі розрахунки Міжнародному валютному фонду.

Тож у НБУ сподіваються, що засідання ради директорів МВФ може відбутися вже у кінці поточного місяця.

Як додає видання посиланням на власні джерела у Кабміні та Нацбанку, у травні 2017 року вже може відбутись наступний перегляд програми фінансування МВФ, а також – виділення п'ятого траншу кредиту Україні на суму 1,9 мільярда доларів.

Ми сподіваємося, що наступний перегляд програми відбудеться у травні, і при успішному його завершенні ми зможемо отримати 1,9 мільярда доларів,

– зазначив співрозмовник видання.

Як відомо, наступний транш влада планує спрямувати на поповнення золотовалютних резервів Нацбанку.

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Нагадаємо, МВФ відклав на невизначений термін питання траншу для України в розмірі 1 млрд грн.



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