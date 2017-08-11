У Непалі ритуально "виганяють" жінок протягом менструації попри кримінальну відповідальність

Нещодавно у Непалі ухвалили закон, який забороняє змушувати жінку полишати домівку під час місячних.

За подібну практику, яка називається "чхопаді", "світить" 3-місячне ув'язнення та штраф у 30 доларів США, пише ВВС. Тема піднялася після смерті дівчинки-підлітка від укусу змії – в сараї, куди її вигнали. А 2016 року задихнулася димом інша 15-річна, спробувавши запалити вогонь. Також у сараї.

Але правозахисники загалом не вірять в ефект прийнятого закону, адже ця практика сягає корінням стародавньої індуїстської традиції. Жінка вважається "нечистою" протягом циклу менструації чи після народження дитини. Навіть вірили, що такі приносять нещастя. Тому було цілком "ок" вигнати спати жінку деінде за межі дому.

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Також, їм забороняли торкатись чоловіків чи худобу, вживати певну їжу, іноді – навіть відвідувати вбиральню у будинку. Доводилося відходити від сіл на значні відстані. Саме тому правозахисники не вірять у миттєву дію закону.

Вони повинні зрозуміти першопричину, вжити стратегічних заходів і почекати одне покоління,

– сказала правозахисниця Пеми Лхакі агентству AFP.

Згідно з доповіддю відділу з прав людини Держдепу США, опитування, проведене в Непалі 2010 року, показало, що "чхопаді" практикують 19% жінок віком від 15 до 49 років по всій країні.