У Нідерландах день виборів: чому це важливо для всього ЄС

15 березня у Нідерландах відбуваються вибори до нижньої палати парламенту.

Парламентські вибори відбуваються за лічені дні після гучного скандалу, що розгорівся напередодні між Нідерландами та Туреччиною, пише "Радіо Свобода".

Основними кандидатами на місця у парламенті є правоцентристська партія чинного прем’єр-міністра Марка Рютте та ультраправа Партія Свободи Ґерта Вілдерса. Саме вони змагаються за 150 мандатів.

Як зазначають ЗМІ, ці вибори є важливими для всього Євросоюзу, оскільки партія Вілдерса виступає, зокрема, за вихід Нідерландів із ЄС.

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Напередодні дня голосування опитування громадської думки свідчили про незначну перевагу політсили чинного прем'єра Марка Рютте.

Хоча у цих дослідженнях не був врахований вплив скандалу з Туреччиною, що розгорівся напередодні.

Нагадаємо, 11 березня Нідерланди заборонили чартерний рейс глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, який мав намір провести агітацію для турків, що живуть у Роттердамі, напередодні конституційного референдуму. Міністр планував агітувати їх голосувати за поправки до Конституції, які мають посилити повноваження президента Таїпа Ердогана. Після цього під стінами будівлі консульства у Роттердамі розпочались масові мітинги та сутички.



Амстердам і Анкара обмінялись взаємними образами і призупинили дипломатичні контакти.