У Німеччині біженець підпалив себе

На півдні Німеччини 19-річний прохач притулку з Афганістану вчинив самопідпал.

Про це повідомила Німецька хвиля.

Перш, ніж підпалити себе, чоловік облився безнином. Каністру з пальним він заздалегідь придбав на заправці.

Чоловіка з важкими опіками доставили в лікарню. Інцидент трапився у приміщенні супермаркету.

За даними правоохоронних органів, у афганця був з собою ніж, однак він не пустив зброю в хід. Мотиви його дій встановлюють.

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