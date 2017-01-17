У Німеччині не заборонили партію, яку називають ідеологічною наступницею Гітлера
15:39, сьогодні 183 Читать новость на русском
У Німеччині Конституційний суд відмовився забороняти праворадикальну "Націонал-демократичну партію".
Голова суду зазначив, що у партії "немає потенціалу для усунення демократії в Німеччині".
Позов про заборону ультраправої партії було подано бундесратом за підтримки бундестагу в 2013 році.
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Цю політичну силу називають наступницею партії Адольфа Гітлера. Її популярність значно знизилась в останні роки.
У вищій судовій інстанції країни визнали, що ідеологія націонал-демократів суперечить конституції. Та забороняти їх суд не бачить сенсу. Пояснюють, що ця партія немає достатнього потенціалу і навіть не представлена у Бундестазі.
Джерело: 24 Канал
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