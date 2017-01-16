У Німеччині пропонують ввести безкоштовні секс-послуги для інвалідів

У Німеччині інваліди повинні мати можливість отримати "сексуальну допомогу" від держави.

Гроші на секс-послуги, якщо вони не можуть задовольнити себе іншим способом, повинні давати держава, заявила представниця "Партії зелених" Елізабет Шарфенберг, пише The Independent.

Подібна система вже діє в Данії та Нідерландах, де спеціально навчені секс-працівники відвідують інвалідів, які не здатні розплатитися самі.

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Пропозиція викликала змішану реакцію. Маттіас Вернальді, борець за право інвалідів користуватися секс-послугами, заявив, що це не повинна спонсорувати держава.

Благодійна організація MyHandicap International заявила, що такі послуги не повинні розглядатися як проституція, бо секс – це "базова людська потреба".

Однопартієць Шарфенберг Борис Палмер жорстко розкритикував ініціативу, заявивши, що тепер його партія виглядає як "збіговисько наркоманів".