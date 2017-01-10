У Німеччині вирішили радикально боротися з незаконними мігрантами

Ангела Меркель вимагає прискорити депортацію біженців, яким у Німеччині відмовили у притулку.

Канцлер поквапила працівників міграційних органів. Мовляв, вони повинні швидше вирішувати, чи надавати прохачам статус біженця. Якщо ж країна їхнього походження безпечна, тоді шукачів притулку потрібно якомога швидше повернути на батьківщину.

Усі, хто не мають права залишатись у Німеччині, повинні повернутися на батьківщину. Зі свого боку ми повинні знайти шлях до вирішення проблем, з якими зіштовхнулися ці країни. В іншому разі ми не досягнемо успіху,

– заявила Ангела Меркель.

Питання про депортацію мігрантів знову на слуху через грудневий теракт на різдвяному ярмарку у Берліні. Терорист, що убив вантажівкою 12 людей, був громадянином Тунісу. Статус біженця йому не надали, але з країни – не депортували.

До слова, Німеччина планує значно зменшити потік мігрантів у свою країну.