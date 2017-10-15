У окупованому місті на Донбасі з'явились проукраїнські написи: фотофакт

На Луганщині патріоти "прикрасили" окуповане бойовиками "ЛНР" місто Антрацит проукраїнськими написами.

Фото з'явились у спільноті "Луганщина Україна" на Facebook. У дописі зазначено, що написи були зроблені до Дня захисника України.

Написи "Слава Україні" і "Смерть сепарам!" були зроблені у місцях масового скупчення людей – на будинках і зупинках громадського транспорту.

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"У них місцеві патріоти висловили щире ставлення жителів до України, окупантам, а також ідеологам і провідникам "русского мира". Але святковий настрій у деяких особливо завзятих послідовників "русского мира" не склався з самого ранку, так як ні світ, ні зоря під благу лайку керівництва вони дружно замазували написане", – йдеться у дописі.