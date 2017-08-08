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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

У Пакистані стався теракт, є багато постраждалих: моторошні фото

10:46, сьогодні 270 Читать новость на русском

Вчора, 7 серпня, стався черговий теракт у Пакистані, внаслідок якого постраждали 22 людини.

Інцидент трапився у східному пакистанському місті Лахор, передає Reuters.

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Бомбу заклали на людному ринку у вантажівку із фруктами.

Це був вибух бомби у вантажівці з фруктами, який поранив 22 людини,
– повідомив представник провінційного панджабского уряду Малік Мухаммад Ахмад Хан.

Відповідальність за напад поки ніхто на себе не взяв.

"Кількість нападів у столиці провінції Пенджаб Лахорі зменшилася протягом останніх декількох років, але ісламістські бойові групи все ще активні там і періодично проводять масштабні атаки", – прокоментував заступник генерального інспектора поліції Хайдер Ашраф по місцевому телеканалу ARY.

Нагадаємо, 24 липня у місті Лахор на сході Пакистану терорист-смертник підірвав себе біля входу на місцевий ринок. Внаслідок вибуху загинуло щонайменше 25 осіб, ще понад 50 осіб отримали поранення.

Теги: Тероризм Фотоновини Пакистан Теракт
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