У Пакистані знешкодили вісьмох ватажків "Ісламської держави"

Співробітники служби безпеки Пакистану заявили про знешкодження вісьмох польових командирів екстремістського угрупування "Ісламська держава".

Про це повідомляє ВВС.

Спецслужбовці додали, що бойовиків знищили під час триденної наступальної операції. Вони зазначили, що наступальна операція сконцентрована навколо печери біля міста Мастунг в Белуджистані, яку бойовики використовують як укриття.

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