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У Пакистані знешкодили вісьмох ватажків "Ісламської держави"

21:52, сьогодні 195 Читать новость на русском
Бойовик
Бойовик "ІД" / Фото з відкритих джерел

Співробітники служби безпеки Пакистану заявили про знешкодження вісьмох польових командирів екстремістського угрупування "Ісламська держава".

Про це повідомляє ВВС.

Спецслужбовці додали, що бойовиків знищили під час триденної наступальної операції. Вони зазначили, що наступальна операція сконцентрована навколо печери біля міста Мастунг в Белуджистані, яку бойовики використовують як укриття.

Читайте також: Бойовики ІДІЛ вбили більше сотні мирних жителів Мосула, аби ті не покинули місто

Теги: Ісламська держава Пакистан Вбивства у Пакистані
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