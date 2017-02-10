У Панамі арештували засновників скандального реєстратора офшорів Mossack Fonseca

У Панамі затримано засновників фірми, що реєструвала офшори Mossack Fonseca Рамон Фонсека Мора і Юрген Моссак. В офісі Mossack Fonseca в столиці Панами пройшли обшуки.

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на агентство Efe news,

Затримання було проведено через кілька годин після того, як влада Панами публічно звинуватили їх у причетності до справи про корупцію в Petrobras.

Фігурантами "справи Petrobras" є найбільші бразильські політики, бізнесмени і високопоставлені держчиновники. Через це корупційне розслідування було оголошено імпічмент президенту Бразилії Ділмі Русеф.

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Кілька мільйонів документів Mossack Fonseca, так званий "Панамський архів", стали основою для розслідування, проведеного Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ) за участю Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), а також інших партнерів.

В ході розслідування було встановлено, що з фірмою, що займається реєстрацією офшорів, пов'язані десятки компаній, бізнесменів і політиків з різних країн світу, включаючи Україну, зокрема Президента Петра Порошенка.