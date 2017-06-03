У Пентагоні озвучили страхітливі новини про Північну Корею

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Північна Корея пришвидшила темпи з розробки ядерної зброї, і це може становити суттєву загрозу для США.
Про це розповів очільник Пентагону Джеймс Меттіс на міжнародній конференції з безпеки в Сінгапурі, повідомляє AP.
За його словами, у таких діях КНДР є явна та безпосередня загроза.
Ми працюємо дипломатичними і економічними методами. Ми намагаємося використати всі можливі альтернативи, щоб запобігти цій гонці за ядерне озброєння,
– додав Меттіс.
Також очільник Пентагону зазначив, що США хочуть якомога швидше владнати суперечки з КНДР і при цьому зробити це мирним шляхом.
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