У Пентагоні зробили заяву щодо поведінки Росії

Голова Міністерства оборони США Ештон Картер вважає, що Росія намагається не лише послабити вплив США у світі, а зірвати всі їхні плани.

Про це він розповів у інтерв’ю The Wall Street Journal.

За його словами, господар Кремля Володимир Путін все частіше та частіше намагається послабити вплив США, і це ускладнило пошук сфер, в яких Москва та Вашингтон можуть співпрацювати.

"Здається, що це частина його концепції самого себе. І один із способів для визначення успіху його політики – це не результат на місцях, а рівень дискомфорту, який він може створити в іншій частині світу та уявити свого народу як відправну точку своєї політики", – зауважив Картер.

Голова Пентагону також підкреслив, що Росія не зробила нічого, щоб допомогти в боротьбі з терористичною організацією Ісламська держава в Сирії.

"Вони воювали з поміркованою опозицією разом з сирійським урядом", – пояснив він.

Щоправда журналісти видання зазначили, що оцінка Картером поведінки Росії сильно відрізняється від оцінки обраного президента Дональда Трампа та його радників, який ще під час кампанії заявляв про намір налагодити стосунки з Росією.

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