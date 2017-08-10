У Пхеньяні зігнали багатотисячний мітинг проти санкцій ООН

Влада Північної Кореї зібрала багатотисячний мітинг у Пхеньяні проти нових санкцій ООН, введених щодо КНДР через активну розробку ядерної зброї.

На площі імені Кім Ір Сена в центрі Пхеньяну зібрався величезний мітинг, учасники якого тримали в руках пропагандистські плакати та активно розмахували кулаками, повідомляє NBC News.

Під час акції протесту із традиційними для Півночної Кореї виступами з балкону та вишикуваним у ряди натовпом внизу Кім Кі Нам, член політичного бюро і заступник голови Трудової партії Кореї, заявив, що "США сфабрикували резолюцію ООН про санкції".

Як зазначає медіа, масовий мітинг відбувся після того, як лідер КНДР Кім Чен Ин відповів на агресивні застереження президента США Дональда Трампа готовністю розпочати "тотальну війну" проти Вашингтона.

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Нагадаємо, 5 серпня Рада Безпеки ООН проголосувала за розширення санкцій проти Північної Кореї.