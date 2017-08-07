У питанні звільнення Балчуна простежується консенсус головних політичних сил, – експерт

Більшість членів Кабміну, швидше за все, підтримають відставку глави правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцеха Балчуна. Хоча керівник "УЗ" знаходиться під крилом Гройсмана, в прем’єра не достатньо підтримки, щоб запобігти цьому.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

Як зазначає політолог, щодо відставки Балчуна є певний консенсус у правлячій коаліції. Крім того, суд визнав незаконним перепідпорядкування "Укрзалізниці" від Міністерства інфраструктури – Міністерству регіонального розвитку.

Звільнення Балчуна ініціює міністр інфраструктури Омелян, який пов’язаний з "НФ", і Юрій Луценко, який близький до Порошенка. Тобто в цьому питання ми бачимо умовний союз БПП і "НФ". Проти Гройсман, але в нього не буде такої підтримки. Вочевидь, прем’єр наполягатиме на звіті, і за його результатами ухвалять рішення. Швидше за все, більшість членів Кабміну підтримають відставку Балчуна,

– вважає експерт.

При цьому, за словами Вігірінського, можуть включитися бізнес-інтереси тих, хто пов'язаний з "УЗ" і тяжіє до президента. Не виключено, що хочуть вивільнити посаду керівника "УЗ", а після оголошення нового конкурсу спробувати завести своїх людей, які відстоюватимуть їхні інтереси.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко просить звільнити очільника "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна. Причина – прокуратура і інші органи розслідують близько 90 кримінальних проваджень за фактами привласнення, розтрати, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами "Укрзалізниці".

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