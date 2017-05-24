У політикумі багато людей, які люблять себе більше, ніж свою країну, – Рева

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У Верховній Раді чимало депутатів, які розуміють важливість законопроектів, за які належить проголосувати. Проте через певні причини політики таки не голосують за них.
Про це в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною" на 24 Каналі розповів міністр соціальної політики України Андрій Рева.
Так, на запитання про те, хто може виступити проти підвищення пенсій для пенсіонерів, він відповів: "Ну, в нас різні політики".
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"За рік свої роботи я помітив, що коли ми обговорюємо якусь проблему, і ви розмовляєте з політиком, він вас прекрасно розуміє. Він вам ставить питання, які свідчать про те, що він глибоко розуміє це на предметі. І ти вже радієш, що людина розуміє. Вона прекрасно знає, для чого це потрібно, що це справді піде на користь людям. А потім не голосує", – розповів Рева.
Ти починаєш розуміти, що крім розуміння і знання, починає працювати ще інша логіка: "Вигідно мені це чи не вигідно?". Коли ми стикаємося з таким явищем, ми бачимо дуже багато людей у політикумі, які люблять себе більше, ніж свою країну,
– зазначив міністр.