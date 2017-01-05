У поліції оголосять додатковий конкурс: кого набиратимуть

Вже наприкінці січня Нацполіція значно збільшить свій штат. Відтак буде оголошено додатковий конкурс на посади.

Як повідомив заступник Голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв, в кінці січня починається процес відбору слідчих, оперативних працівників та дільничних офіцерів поліції. Участь у конкурсах зможуть взяти усі громадяни України, які відповідають визначеним вимогам,

– переконує Костянтин Бушуєв. Також додатково будуть відкриті конкурси для набору в патрульну поліцію. Читайте також: Дівчата-копи

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