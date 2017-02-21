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У поліції оприлюднили деталі перестрілки під судом у Кропивницькому

13:10, сьогодні 167 Читать новость на русском
Затримані зловмисники
Затримані зловмисники / ГУ НП

Перед стріляниною під судом у Кропивницькому молодики випили достатньо алкоголю та здійснили напади ще на кількох жителів області, однак згодом усіх шістьох, які є жителями Добровеличівського району, затримали працівники поліції: двоє з них були раніше судимими за розбої, грабежі та хуліганство, двоє – неповнолітні.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Кіровоградської області.

Компанія з шести осіб зібралася разом "відпочити". Після тривалого вживання алкогольних напоїв, близько першої години ночі, нетверезі та агресивні молодики вирушили "на прогулянку" містом. Першим, кого вони зустріли на своєму шляху, був місцевий житель, що повертався з роботи додому. Після отриманих ударів чоловік знепритомнів, а тим часом зловмисники витягли з його кишені готівку, відібрали телефон та зняли з пальця золоту обручку. Згодом перехожий прийшов до тями та спробував втекти, однак оступився, впав і отримав перелом ноги,
– розповіли правоохоронці.

Поліція, Кропивницький, пограбування, обручка

Поліція, Кропивницький, пограбування, гроші

За інформацією поліції зловмисники на цьому не зупинилися та відправилися до міста Помічна, де живе родина, яка начебто мала протиріччя з кимось із компанії.

Вже за годину спільники дісталися за потрібною адресою, виламали двері, побили літнього дідуся, його сина та племінника з дружиною. Не зупинив нетверезу компанію навіть той факт, що в помешканні в цей час перебувало малолітнє дитя. Після розправи над дорослими, нападники вирішили поживитися чужим майном, однак на місці знайшлася лише старенька пральна машинка, дитячі санчата, два ненових мобільних телефони та металевий посуд. Все, що знайшли, підозрювані взяли з собою,
– додали представники поліції.

Поліція, Кропивницький, пограбування, телефон

Поліція, Кропивницький, пограбування, пральна машина

Також прес-служба додала, що зловмисники згадали про ще про одного місцевого жителя, якого зустріли неподалік його будинку. Але тоді бійку помітив батько потерпілого, який повідомив про подію правоохоронцям, після чого вирушив на допомогу сину.

Працівники поліції, що прибули за лічені хвилини, затримали на місці пригоди 5 осіб. Шостий зі зловмисників, раніше судимий, що лише кілька тижнів тому звільнився з місць позбавлення волі за так званим "Законом Савченко", відчуваючи швидку появу правоохоронців, вирішив втекти. У результаті вжитих заходів чоловіка вдалося затримати згодом, коли той вже зібрався виїхати з області. У зловмисників вилучено частину грошових коштів та інше відібране у потерпілих майно,
– зазначив начальник Добровеличківського відділення поліції Юрій Яндульський.

Зауважимо, що чотирьох підозрюваних затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України "Розбій", ч. 2 та 3 ст. 186 ККУ "Грабіж".

За ці дії молодикам загрожу позбавлення волі терміном від 7 до 10 років із конфіскацією майна.

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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у Кропивницькому біля будівлі суду сталася перестрілка, ймовірною причиною якої називали місцеві розбірки. У результаті інциденту кілька людей отримали кульові поранення.

Теги: Україна гроші Пограбування алкоголь Сутички Кримінал Поліція Кропивницький
Джерело: 24 Канал
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