У поліції оприлюднили деталі результату перестрілки під судом у Кропивницькому

Внаслідок стрілянини під будівлею суду у Кропивницькому зазнав вогнепального та ножового поранення місцевий житель під час зустрічі з трьома невідомими.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Кіровоградської області.

Зазначається, поліції все ж вдалося затримати зловмисників, а потерпілого госпіталізували.

Крім того, під час огляду автомобіля затриманих було вилучено дві одиниці зброї – мисливський карабін і помпову рушницю.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15 та ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії. На місці події працюють поліцейські. З’ясовуються усі обставини.

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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у Кропивницькому біля будівлі суду сталася перестрілка, ймовірною причиною якої називали місцеві розбірки. У результаті інциденту кілька людей отримали кульові поранення.