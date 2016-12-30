У поліції повідомили нові деталі кривавої стрілянини у Києві

Перед тим як почати стрілянину по людях зловмисник вимагав у них гроші.
Про це розповіли у прес-службі Нацполіції, повідомляє Інтерфакс.
У поліції зазначили, що стрілянина трапилася на вулиці Еспланадній о 19:25.
Чоловік, подзвонив в домофон офісу з продажу аксесуарів до мобільних телефонів. Зловмисник вимагав видати йому гроші, однак отримавши відмову, він зробив кілька пострілів з невстановленої автоматичної зброї в чоловіка і жінку, після чого втік,
– зазначили в поліції.
У поліції додали, що стан потерпілих – важкий. Зловмисника розшукують.
Нагадаємо, ввечері 30 грудня у Києві з вогнепальної зброї розстріляли чоловіка і жінку.
Коментарі